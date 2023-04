Värbamispäevale olid oodatud kõik, kes soovivad tööd leida ning on huvitatud õppimisvõimalustest.

Huvilisi polnud küll just murdu, kuid külastajaid jagus paari tundi kestnud ettevõtmise jooksul pidevalt. Mõne tööpakkuja sõnul just parajalt selleks, et ei tekkinud järjekordi ning jõudis kõigiga rahulikult suhelda.