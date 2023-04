Padeliväljaku seinte vastu lennates hukkub hulk linde

Võsujalg sõnas, et jäi esiotsa äraootavale seisukohale, et äkki kleebistest siiski on kasu, kuid tegelikult ei muutnud see olukorda mingilgi moel. Ta tõi näiteks, et kohas klaasil, kus on padeliväljaku ja Paide valge logo, pole linde hukka saanud. Seega täidavad reklaamkirjad lindude eemale peletamisel eesmärki tõhusamalt kui selleks paigaldatud spetsiaalsed kleebised.