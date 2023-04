Valimiskampaania osutus valetamiskampaaniaks

Aastakümneid on Reformierakond pidanud oma maksupoliitika nurgakiviks võimalikult väikest maksukoormust, sealjuures on võideldud tööjõumaksude langetamise eest. Nüüd on ta oma põhimõtted hüljanud nii tulu- kui ka käibemaksu vallas. Seda vaatamata valijatele antud lubadustele.