Kevadpealinnas hakati lõpuks lille liigutama

«Hakkasin mõtlema, mida siis istutada, millest jõud üle käib. Ja tuligi idee, et lumikelluke on see, mida saab õitsemise ajal istutada, ja iga laps suudab seda teha,» selgitas Schiff. «Niisiis tegime üleskutse, et kellel on aianurgas lumikellukesi üle või kes on neid kuskil võsaservas märganud – tooge Kooli parki ja istutame maha. Siis on kevadel kõigil ilus vaadata, kui puudealune valendab.»