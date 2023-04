PILDID ⟩ Sargvere raamatukogu vahetas asukohta

Paide linna Sargvere küla raamatukogu on kolinud uutesse ruumidesse. Et uus asukoht on küla keskusehoone esimesel korrusel, on raamatukogu külastamine paljudele hõlpsamaks muutunud. Ka said endised lasteaiaruumid üle värvitud ning sellega seoses ka värskema ilme.