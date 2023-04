Paidest pärit sopran särab Vanemuise uues ooperilavastuses

Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost ütles, et eesti muusika ja eesti ooperi regulaarne publiku ette toomine on Vanemuise teatri missioon. „Eesti muusikateatri repertuaari ei tohiks hoida tolmukihi all. Pealegi peaks ooper suutma kõnetada tänapäeva inimest, ja seda saab teha ainult juhul, kui inimestele rääkida lugusid, millega nad suudavad suhestuda. Võib öelda, et esietenduv „Cyrano de Bergerac“ on Eesti kauneim ooper. See räägib inimsuhetest, mis on niivõrd igapäevane teema,“ rääkis Joost.