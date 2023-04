PILDID ⟩ Iraaki missioonile suunduvad Scoutspataljoni võitlejad annavad oskustele viimast lihvi

Lisaks kuulusid Estcoy-18 vähendatud jalaväekompanii väljaõppesse erinevad laskeharjutused, püstoli käsitsemine, lähikontaktis võitlemine ja palju muud. „Väljaõppe lõpuharjutusena viisime nädala jooksul läbi kõikide missioonil täidetavate ülesannete simulatsiooni – osa üksusest reageeris eriolukordadele eriüksusena, mõned üksused tegelesid VIP-ide eskortimisega ning osa mehitas poste. Laskeharjutustel keskendusime just püstoli käsitsemisele ning täpsusele, et mehed õige tunnetuse kätte saaksid,“ selgitas veebel Plado. Püstoliga laskeharjutused olid seekord eriti olulisel kohal just seetõttu, et võtmeisikute julgestamisel tuleb sellega eriti oskuslikult ringi käia. Kuna piirkond, kus tööülesandeid täidetakse, on üsna kitsaste tänavatega ja piiratud ruumiga, tuleb automaadi asemel olla valmis püstoliga opereerima.