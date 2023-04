Aasta algas toidutootjatele heade sõnumitega: hakkasid langema toorme hinnad, näiteks nisul ja toorpiimal, samuti on gaasi ja elektri hind alla tulnud. Siiski on ennatlik oodata toidukauba hinna kiiret langust, kuna sellesse on programmeeritud eelmise aasta hinnaralli laastav mõju, eriti tooraine ja energia puhul.