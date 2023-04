Huvi Paide gümnaasiumis õppimise vastu on kasvanud

Türi ühisgümnaasiumi direktori Katrin Puuseppa sõnul registreeris end tänavu ühiskatsetele ligi 160 põhikooli lõpetajat üle Eesti, kes soovivad just Türil keskharidust omandama asuda. Neist pooled kutsutakse vestlusele. "Me arvestame kooli vastu võtmisel õpilaste jooksvaid hindeid ning vestluse tulemusi. Vestlusvooru peame väga oluliseks, et välja selgitada, milline on sisseastuja inimesena, mida ta teeb ning mida mõtleb," selgitas Puusepp.