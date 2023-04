Jaak Madison: Riigid, kes eiravad Putini vahistamismäärust, peavad saama sanktsioneeritud

Poliitgrupp Identiteet ja Demokraatia (ID) nimel kõneles esimesena EKRE Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison, kes rõhutas tagajärgede olulisust. Pidades silmas, et 16 000 kuni 300 000 last on vägisi Venemaale küüditatud, et neist kasvatada venelased ning paljud on ka langenud vene sõdurite vägistamisohvriteks, siis Jaak Madisoni hinnangul on Putini vahistamismääruse jõustamine ülioluline.

Kõne täistekst:

"Suured tänud!

Head hommikut kallid kolleegid!

Esiteks me peame faktidele silma vaatama. Kui me räägime lastest, kes on vägisi Venemaale küüditatud, siis on numbrid vahemikus vähemalt 16 000 kuni 300 000 last, keda on jõuga Venemaale deporteeritud. See on tohutu arv lapsi ja peamine põhjus, miks neid küüditati Venemaale, on neid teha venelasteks uutes vene peredes. Seda on ajalooliselt mitmeid kordi olnud ja see kordub taas. Näiteks neljakümnendatel küüditasid venelased jõuga üle 30 000 lapse ja naise Eestist Siberisse. 75% küüditatutest olid lapsed ja naised. Teiseks on meil sadu tõendeid, kuidas sõdurid vägistavad lapsi alates 3. eluaastast. On sadu tõendusmaterjale, kuidas lapsi vägistatakse ja tapetakse.

Loomulikult on tulemus lõpuks see, et ICC on väljastanud vahistamismääruse. Nüüd on küsimus, kuidas me saame jõustada vahistamismäärust, et kõik ICC liikmesriigid järgiksid seda. Kokku on ICC-l 123 liikmesriiki üle maailma. Välja arvatud Hiina ja mõned teised riigid. Aga nüüd me oleme kuulnud osadelt liikmesriikidelt, et isegi kui Vladimir Putin väisab nende riiki, siis nad ei arreteeriks seda meest. On erinevaid signaale näiteks Lõuna-Aafrikast, kes peaks pidama augustis BRICS kohtumise ja nad siiamaani värisevad, et kui Putin võib-olla tuleb, siis me ei vahista teda.

Peavad olema tagajärjed Euroopa Liidu ja Komisjoni poolt, et kui mõned ICC liikmesriigid ei järgi vahistamismäärust, siis peavad järgnema majanduslikud sanktsioonid ja tulemus, kus me piirame enda annetusi liikmesriikidele. Eriti annetused Aafrikale ja kolmandatele riikidele, kes on kohustatud järgima ICC reegleid. Kui nad ei järgi reegleid ega täida vahistamismäärust, siis seal peavad olema otsesed majanduslikud tagajärjed. Vastasel juhul ei ole mingisugust mõtet ICC-l ega rahvusvahelistel reeglitel. Miks me peaksime neid järgima kui ei ole tagajärgi?

Suured tänud!"