Järvamaa aasta ema kandidaatide esitamisega läheb kiireks

Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine ja Kaitseliidu Järva malevapealiku abi Kerlin Tealane kutsub kõiki julgelt kandidaate esitama. "Aastast aastasse esitatakse meile aina rohkem kandidaate, mis on väga rõõmustav. Ootame väga, et saaksime üht maakonna tubli ema emadepäeval toreda uudisega üllatada," ütles Tealane.

Sobiv kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning kõigile eeskujuks. Kandidaate võivad üles seada kõik, kes on märganud häid ning tublisid Järvamaa emasid.