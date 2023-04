Kevadised talgud muinsuskaitsekuul Sipelga kalmistul on kujunenud juba traditsiooniks ning kuigi kalmistut korrastatakse talgukorras ka muul ajal, on need aasta suurimad. Need on olulised ka seetõttu, et toovad kokku koostööpartnerid – Ambla koguduse, kelle hallata kalmistu on, ning MTÜ Pärandihoidja rahva.