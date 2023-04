Eesti tippeksperdid kõnelevad Paides kultuurilistest ja religioossetest eripäradest tulenevast riskikäitumisest

Pärtel Preinvalts on politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri teabebüroo vanemkomissar ning Ringo Ringvee usuteaduse doktor ning siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik.

Loengut korraldab Naiskodukaitse Järva ringkonna Paide jaoskond koostöös Paide linnavalitsusega. Ürituse ühe korraldaja Siiri Sitska sõnul oli alguses plaanis loeng korraldada Paide naiskodukaitsjate teemõhtuna, kuid tingituna teema aktuaalsusest ühiskonnas, on oodatud sellest osa võtma kõik huvilised. "Et Paide linn tuli meiega hästi kaasa, laienes see avalikuks loenguks. Head lektorid leidsime Paide jaoskonna naiste abiga," rääkis Sitska.