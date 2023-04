Lauri Läänemets: automaksu eesmärk on maksustada luksust, mitte maainimeste esmavajadust

Küllap automaks ühel või teisel kujul ja mahus lähiaastatel tuleb. Küll seisavad sotsid selle eest, et automaks koormaks võimalikult vähe neid inimesi, kelle jaoks pole auto luksuskaup vaid esmavajalik tarbeese, et igapäevaseid asjatoimetusi teha. Seega tuleb välistada näiteks see, et autosid maksustataks näiteks nende vanuse põhjal, sest sel juhul peaksid paljud väiksema sissetulekuga inimesed, kes endale uuemat autot lubada ei saagi, maksma rohkem kui linnainimesed, kelle puhul auto on tihti mugavus – mitte esmavajadus nagu maapiirkondades. Linnaelanikel on võimalik auto asemel kasutada alternatiive – olgu selleks jalgratas, elektritõukeratas või ühistransport. Maaelanikel selliseid võimalusi pole, sest vahemaad on pikemad ning ka ühistranspordivõrgustik hõredam.