Kultuuriminister tegi muinsuskaitsjast kevadkülvi voliniku

Sõltumata tõlgendustest vajab kultuuriministri 18.12.2022 määrus siiski olulisel määral parandamist. Ma ei ole nimelt nõus Kaldre seisukohaga, et Muinsuskaitseametilt loa küsimise kohustus ei ole keeld, vaid suhtlus. Õiguskuulekas omanik ei küsi muinsuskaitsest luba selle pärast, et ta tahab ametnikuga kangesti suhelda, vaid ikka selle pärast, et ta ei soovi hiljem jamasid. Jamade vältimiseks tuleb kultuuriministril end käskkirjas nii selgelt väljendada, et me ei peaks ajakirjanduse vahendusel õigusakti tõlgendamise ping-pongi mängima.