Tallinna-Tartu maanteel saab lõiguti sõita 50 km/h

Harju maakonnas Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel Riisipere mõisa juures Riisipere sillal (km 19) teostatakse esmaspäeval ja teisipäeval geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on kiirus piiratud 70 km/h ja suletud on üks sõidusuund. Liiklejate läbipääs on tagatud mõlemas suunas.