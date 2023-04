Automüüja: suurem puuduseaeg hakkab läbi saama

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul uue aasta alguses uute autode tellimusi võrreldes eelmise aastaga vähem, mis on tingitud peamiselt euribori kasvust. Küll on aga suurem puuduseaeg mööda saamas, sest eelmisel aastal tellitud sõidukid on hakanud suuremal hulgas Eestisse jõudma ning need saab inimestele üle anda.

"Näiteks on kiiremaks muutunud CUPRA mudelite tarned, samuti jõuavad kiiremini kohale Suzukid. Hetkel on kena seis ka laos, näiteks on kohe olemas CUPRA Formentorit ja Borni, Hyundai ja Suzuki mudeleid," ütles Eskor.

Autode hinnad on aasta alguses taaskord pisut kerkinud sõltuvalt tehaste hinnakirjadest. Küll on aga mitmed kliendid huvi tundnud, kuidas hakkab kavandatav automaks ning käibemaksu tõus edaspidi autoturgu kujundama.

"Automaksust ei tea keegi veel midagi, seega spekuleerida pole mõtet, milliste autode hinda see enim kergitama hakkab. Küll on aga selge, et järgmise aasta 1. jaanuarist tõuseb käibemaksumäär 2% võrra ning see hakkab kajastuma ka sõidukite hinnas. Autod on maksustatud käibemaksuga ning kui täna lisandub kehtiva seaduse kohaselt hinnale 20% käibemaksu, siis alatest uuest aastast 22%," selgitas Eskor.