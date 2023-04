Muuseumikaart on taskus juba tuhandel inimesel

Rohkem kui sajast muuseumist on vähemalt ühe külastuse saanud kirja pea kõik muuseumikaardiga liitunud muuseumid üle Eesti. Enim on käidud Lennusadamas, Kumu kunstimuuseumis ja Eesti vabaõhumuuseumis. Valdav enamus ehk 95% muuseumikaartidest on ostetud Piletikeskuse vahendusel muuseumikaardi veebist, ülejäänud muuseumidest kohapealt.

Muuseumikaardi juht Kert Kask tõdeb, et eestlastele meeldib kinkida kultuuri ja elamusi. „Enam kui kakssada muuseumikaarti tuhandest on ostetud kingitusena ja kasvanud on ka grupitellimuste arv. Nii mõnigi ettevõte on soetanud muuseumikaardi kingitusena oma klientidele ja koostööpartneritele, samuti on muuseumikaarte ostetud ühise aja veetmise eesmärgil tervele perele korraga,“ rääkis Kask.