Elektrilevile mures Paide linnale: Rikked said alguse kaabli katkikaevamisel tekkinud lühisest

Paide linnapea Kulno Kleini pöördumine

Paide linna nimel ajendab mind teile kirjutama suur ja ajas kasvav mure elektrivarustuse töökindluse pärast meie linnas. Olen mitmetelt Paide linnas tegutsevatelt ettevõtjatelt ja ametiasutustelt, sealhulgas AS Järvamaa Haigla saanud informatsiooni, et viimasel ajal on sagedasti esinenud ette teatamata jäetud ja lubamatult pikaajalisi elektrikatkestusi. Ootamatute elektrikatksetuste tõttu on oluliselt olnud häiritud muuhulgas Paide Muusika- ja Teatrimaja tegevus ning viimase ootamatu katkestuse järel (20.04.2023) on kinoprojektor rikki läinud, mis tähendab, et kinoteenuse pakkumine on kuni uue seadme hankimiseni võimatu ning kõik lähimal ajale planeeritud seansid on seetõttu tühistatud. Ametiasutus kaalub kahjuhüvitamisnõude esitamist, kuna tegemist on olulise rahalise kahjuga Paide linna kultuuriasutusele, lisaks tekitab see rahulolematust inimeste seas. Paide linna mure on tõsine ja tegemist ei ole enam üksikjuhtumitega, vaid süsteemsete probleemidega, millele tuleb leida lahendus viivitamatult.

Kohalikele omavalitsustele on riik andnud muuhulgas ülesande arendada kriisivalmisoleku võimekus. Linnapeana on minu roll tagada, et omavalitsuse haldusterritooriumil oleks tagatud kriiside ajal toimepidevus, milleks oluliseks komponendiks on ka elektrivarustus. Leian, et kui juba hetkel, st rahu ajal, on elektriga varustamisel suured probleemid (ootamatud katkestused), mis ei võimalda nt Järvamaa jaoks ühe olulisema taristu, milleks on Järvamaa Haigla tööks hädavajaliku elektrivarustuse tagamist, siis ei julge mõeldagi, mis peaks juhtuma kriisiolukorras. Seetõttu kahtlen, kas Elektrilevil on üldse võimalik tagada Paide linna elektri varustuskindlus ekstreemsetes olukordades, kus suure tõenäosusega Järvamaa Haigla staatus muutub maakondlikust haiglast väga oluliseks riiklikuks objektiks.

Palun teie poolt viivitamatult sisulist ja kirjalikult esitatud faktidel põhinevat selgitust, miks on toimunud viimasel ajal nii sagedasi ootamatuid elektrikatkestusi eelpool nimetatud piirkonnas ning mida on Elektrilevi võtnud ette probleemi lahendamiseks ning millised on pikaajalised plaanid varustuskindluse parandamiseks Paide linna haldusterritooriumil tervikuna. Selline olukord peab lõppema. Samuti ootame ettepanekut, kuidas te hüvitate tekkinud kahjud.

Samuti palun teil selgitada, kuidas olete ettevalmistanud võimalikeks kriisideks ning millist koostööd ettevalmistusteks selleks ootate Paide linnalt. Usun, et mõistate meie suurt muret elektrivarustuse ebastabiilsuse pärast, võtate probleemi täie tõsidusega ning reageerite meie pöördumisele viivitamatult, pakkudes välja konkreetsed toimivad lahendused, et tagada Paida linnas vähemalt keskmise kvaliteediga elektrivarustuse teenus, mida ei ole vähemalt eelpool nimetatud kliendid pikka aega enam saanud.