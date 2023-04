Üks karikasarja korraldajaid Tiiu Väli ürles, et pargiteed on nüüd kenasti kuivaks saanud ja mudilaste karikasari võib jätkuda. "Kui esimesel etapil oli meil kavas suusatamine, siis nüüd pargijooks. Tulemas on veel rattasõit ja staadionijooks," rääkis ta.