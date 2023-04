Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeva keskpäeval Järvamaa haigla erakorralise meditsiini osakonna avamisel olid kõigil näod naerul, sest juba 2016. aastal algust tehtud tööd jõudsid lõpuks ühele poole. Järvamaa haigla peaarst ja juhatuse liige Külvar Mand selgitas, et uue osakonna vajadus oli teada juba palju aastaid tagasi, kuid kõik seisis raha taga. Kümmekond aastat tagasi avas Järvamaa haigla uue õendusabi keskuse ja juba siis räägiti, et kui õnnestub kusagilt toetust saada, siis asutakse järgmisena erakorralise meditsiini osakonda laiendama­. Kuigi riigi rahandus oli toona viimaste aastatega võrreldes lausa lillepidu, siis raha ei leitud. Kuni koroonakriisini. Siis leidis riik uue osakonna ehituseks kiiresti miljon eurot.

* Eelmine neljapäev oli Laupa põhikoolis sotsiaalpedagoogi, huvijuhi ja klassijuhatajana töötavale Kairi Kärnerile üsna eriline, sest juba viimased paar aastat on ta seda päeva saanud tähistada enda omana. Ei, 20. aprillil ei ole Kairi Kärneril sünnipäeva. Seda ei ole ka tema lähedastel. Tema eesnimi ei ole Urve, Urva, Urbe, Orvi või Urvi, kellel on sel päeval nimepäev. Kairi Kärner on saanud pidada 20. aprilli enda omaks seetõttu, et viimased paar aastat on ta tegutsenud abipolitseinikuna – just siis tähistatakse abipolitseinike päeva.