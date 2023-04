Läheneb tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

Eurod. Pilt on illustreeriv.

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on teisipäev 2. mai. Tänaseks hommikikuks oli esitatud 736 000 deklaratsiooni, mis on 97% eeldatavast deklaratsioonide arvust.