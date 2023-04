Heino Tõnismäe töölaualt rehabiliteerimisprotsessi käigus läbi käinud sadade säilikute materjalidest on raamatusse koondatud juhtumid, mis annavad kaleidoskoopilise ülevaate ränkade aastate hammasrataste vahele jäänud inimsaatustest. Nende seas on nii tuntuid kui tundmatuid isikuid ning juhtumeid, aastakümneid maha vaikitud või valedega kaetud lugusid. „Ülekohus ei jää sellest väiksemaks ega vähemaks, kui see maha vaikitakse“, kirjutab Heino Tõnismägi.