VAR-i määratud penalti röövis Paide Linnameeskonnalt mängutuhina

Kohtumine Paide Linnameeskonna ja Tallinna FC Flora vahel algas võrdsete heitlusena ning mäng käis värava alt teise alla nagu ühes põnevas jalgpallimängus olema peab. Seda kuniks ei tea kust andis kohtunik edasi VAR-i (videokohtunike - toim) otsuse, et floralastel on õigus penaltile. Selgus, et pall oli paidelaste värava alla vastu kaitsja kätt põrganud, mida isegi mängijad eriti tähele ei pannud.