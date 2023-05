Eestisse visiidile saabuvat Rootsi kuningapaari on kõik oodatud tervitama Vabaduse väljakule

Rootsi kuningapaari riigivisiit kinnitab Eesti ja Rootsi lähedasi sõprussuhteid, seda enam, et see toimub aastal kui möödub pool sajandit Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi troonile asumisest. Riigivisiidi keskmes on julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, majandussidemete tihendamine, rohe- ja digipöörde võimalused ning koostöö hariduses, teaduses ja innovatsioonis.