Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatavad

Kahtlustuse kohaselt juhtis ühendust kuritegelikus maailmas Jokkerina tuntud 51-aastane Valeri. Kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatakse kokku üheksat inimest. Esialgsetel andmetel on kahtlustatavaid alust seostada varavastaste ja majandusalaste süütegudega, näiteks kelmustega. Kõiki kahtlustatavaid on varem karistatud ka vägivallakuritegude eest.

Riigiprokurör Raigo Aas ütles, et kriminaalasja raames on tehtud tihedat koostööd Soome ametivõimudega. „Soomes kahtlustatakse samu kuritegeliku ühenduse liikmeid erinevate kuritegude toimepanemises. Näiteks on osadele neist Soomes esitatud süüdistus tööjõuvahendamise valdkonnas inimkaubanduse ja pettuse toimepanemises ning ühele ka maksupettuse ja salakaubaveo toimepanemises,“ ütles Aas.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leisi sõnul on Eestis kuritegelike ühenduste tegutsemist pärsitud ja selle tulemusel on kurjategijad oma tegevusega laienenud välismaale. „Kahtlustuse kohaselt panid grupeeringu liikmed toime varavastaseid ja majanduskuritegusid eesmärgiga teenida ühendusele tulu ja kindlustada selle püsimine. Oma tegevusega laieneti Soome, millegi võidi otsida suuremat kasumit ja Eesti politsei silma alt ära olla. Antud ühendust iseloomustab ka see, et nad on üks väheseid eestikeelseid ühendusi Eesti kuritegelikus ringkonnas,“ kirjeldas Ago Leis.