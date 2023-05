SEB uuring: Eestis elavate inimeste teadmised erinevatest investeerimisvõimalustest on madalad

SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe tõdes, et investeerimine erinevatesse finantsinstrumentidesse ei ole Eestis veel kuigi populaarne. „Eestimaalaste jaoks on levinuimaks investeeringuks oma eluasemele lisaks soetatud kinnisvara. Samas näeme, et kasvamas on huvi ka aktsiatesse investeerimise vastu,“ ütles Koplimäe. Ta tõi välja, et huvi investeerimisega alustamise vastu on suurem eelkõige nooremaealiste seas. Uuringus osalenud alla 40-aastastest 57% nentisid, et kaaluvad lähiajal investeerimisega alustamist.

Piiravad ebapiisavad teadmised

Evelin Koplimäe sõnul võib otse aktsiatesse investeerimise populaarsus (48% uuringus osalenud investeerimisega tegelevatest eestimaalastest) viidata sellele, et investeerimisega tegelevad peamiselt need, kellel on paremad teadmised valdkonnast, kuna aktsiad on riskantsemad varad. „Madalama riskiga finantsinstrumendid investeerimisega alustamiseks on laiapõhjalised ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid. ETF-id on tavaliselt laiapõhjalised ehk raha paigutatakse paljudesse eri väärtpaberitesse, seega nende kaudu saab investeerida korraga mitmetesse konkreetse piirkonna, sektori või kaubaga seotud instrumentidesse, näiteks väärismetallide või toorainetega seotud aktsiatesse,“ kirjeldas Koplimäe võimalusi investeerimisega alustamiseks.