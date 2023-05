Lein on kaotusele järgnev loomulik reaktsioon, milles ei tohiks inimene üksi jääda. Leinaga aitab toime tulla suhtlemine lähedaste ja sõpradega. Oluline on teada, et lein ei ole püsiv seisund, see on ajas muutuv protsess, mille läbimisel on oluline lahkunuga hüvasti jätta.