Keskkonnaagentuuri ilmavaatluse juhtivspetsialist Külli Loodla rääkis kuust ülevaadet tehes, et eriliselt soojaks kujunes aprilli teine dekaad. Eesti keskmine õhutemeperatuur oli siis 7,6 kraadi, mis on pikaajalisest keskmisest 3 kraadi soojem. Aprilli teine kolmandik on veel soojem olnud vaid 2000. aastal ning sama soe 1989. aastal.