Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post andis teada, et 2023. aasta esimese nelja kuu jooksul on Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerinud Järvamaale 14 demineerimissündmusele. Nende käigus on leitud 11 lõhkekeha, üks tühi lahingumoona kest, 31 padrunit, seitse lõhkekeha sütikut ning lisaks ka lõhkeainet.