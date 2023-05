Püstijalakoomik Mikael Meema (32) peab ennast suureks introverdiks, kellele meeldib tihti olla üksi koos oma mõtetega. Samas on miski, mis teda ikka ja jälle lavale kisub. Tema ametivennad on koguni ette heitnud, et Mikael naerab liiga harva. Ja kui ainult tema naerab, siis on samuti halvasti.