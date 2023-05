Talumaja saab toetuse abil laastukatuse

“Alati on taotluste hulgas rõõm näha erilisi maju. Tänavu oli üheks selliseks üleni maakivist ehitatud rehemaja Pärnumaal. Kui tavaliselt on rehemajad ehitatud pigem palkidest, siis nimetatud hoone teeb eriliseks just valitud ehitusmaterjal. On väga hea meel tõdeda, et meil on võimalik toetada taoliste, meie elukeskkonda rikastavate ja kultuurimälu kandvate hoonete säilimist”, ütles žürii liige, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri osakonna projektide peaspetsialist Elo Lutsepp.