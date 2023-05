Musta-valgekirjud lehmad tulid piimandusmuuseumisse jäädavalt

Avamisel ütles Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar, et muuseumil on kogu üle väga hea meel ning see on esemetele väga sobiv koht. "Tänu lustlikele esemetele saime meie nüüd sisustatud toreda lastetoa, kus lapsed saavad väikeses nurgakeses joonistada ja puslesid kokku panna ning uudistada vitriinides lehmakujulisi asju," rääkis ta.