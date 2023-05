Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Kui Põhjaka mõisa restoran neljapäeva õhtul oma Facebooki lehel teatas, et mõis on müügis, läks postituse all lahti aktiivne reaktsioonide tulv – paljude lemmikrestorani võimalik sulgemine tuli ootamatult.

Veel nädala alguses andis üle 12 aasta tegutsenud toidukoht Järva Teataja päringu peale teada, et Põhjaka enne suve uksi ei ava. Külastajad on uudise peale kurvad. «Kõik kõige paremad asjad, mida olen söönud ja joonud. Jään igatsema!» kirjutab üks. «Kus nüüd siis tallinlased ja tartlased kokku saavad?» ahastab teine.

Mõisa omaniku Ott Tomiku ütlust mööda on müügi põhjus selgelt isiklik. «Tunnen, et vajan elus vaheldust ja mugavustsoonist välja murdmist. Saan varsti 40 ja tundsin, et mul on veel jaksu uusi alguseid ja uusi projekte luua. 16 aastat on pikk aeg ja olen seda meelt, et väikesed raputused elus toovad alati särtsu juurde,» selgitas ta.