Keset Kitsast tänavat Paides on asetatud liiklust takistav tool.

Paidesse Kitsale tänavale on keset tänavat asetatud tool, mille külge on seotud lint. Teine lindi ots on kinnitatud lähedal paikneva vöötraja liiklusmärgi külge ning piirav lint ise märgistab ühe maja ulatuses kõnniteed.