Talgupäeval korrastati Orina mõisa

Talgutel tehti nii sise- kui välistöid, muuhulgas võeti seintelt vana tapeeti- ja värvi maha, et uus tapeet asemele panna. Vana tapeedi ja värvi maha kiskumine oli suur töö, sest mõisale omaselt oli kihte palju.

„Tuleviks on Orina mõis turismimagnet,“ sõnas OÜ Ametikoolitus juhatuse liige Lenno Põder, kes veab eest Orina mõisa Autosert Järva-Jaani õppekeskuse loomist. Ametikoolitus OÜ, mida tuntakse kompentenstikeskuse Autosert kaubamärgi all, on kutseliste autojuhtide, nii veoauto-, bussi-, tõstuki- kui ka traktorijuhtide suurim koolituskeskus Eestis, mis tegutseb Tallinnas, Narvas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares. Ettevõte otsis keskusele asukohta ka Kesk-Eestis.