Naisrühm andis vägeva kontserdi

Aga kes siis on need Alleaa tantsijad? Keskmiselt sõidavad nad 18,3 kilomeetrit, et jõuda Koeru kultuurimajja. Tantsijatel on kokku 17 last ja üks kõhubeebi, lemmikuks põhisammuks hüplevpolka. 8 naist teevad vabalt hundiratas. Keskmine tantsija aastal 2023 on 30 aastane, kaalub 64,5 kg ja on 167 cm pikk.