Eesti Õpilasesinduste Liit paneb kaalule Paide ja Türi algklassiõpilaste koolikotid

2001. aastal vastu võetud sotsiaalministri määruses „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorrale” on ranitsa lubatud raskus koos sisuga I-III klassi õpilastel maksimaalselt kolm kilogrammi ja iV-VI klassi õpilastel 3,5 kilogrammi. 20 aastat hiljem on aga Eestis siiani algklassiõpilaste ranitsate liigne kaal tõsiseks probleemiks. Terviseameti 2013. a sihtuuringus selgus, et pea 70% uuringus osalevate I-IV klassi õpilaste ranitsate kaal ületab määrusega kehtestatud nõudeid. Ranitsate liigne kaal põhjustab probleeme õpilaste füüsilisele arengule ja rühile. Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Ats Mattias Tamm kommenteerib varasemate kaalumiskampaaniate tulemusi: „EÕEL-i 2016. ja 2017. aasta algklasside koolikottide kaalumise kampaaniatest selgus, et üle poolte õpilaste koolikotid on ülekaalus. Põhjuseid selleks on erinevaid, tihti aga just koolikott ise. Ranitsa valimisel tuleb silmas pidada selle ergonoomilisust ja kaalu ning jätta teisejärguliseks värvid ja kuju. Samuti on tihti probleeme ka õpetaja ja õpilase või lapsevanema vahelise vähese kommunikatsiooniga, mille tõttu tarib õpilane tihti kaasa asju, mida tal sel päeval õppetöös vaja ei ole.”