Linnuvaatleja Rein Kalmus on lindude elu uurimise ja vaatlemisega tegelenud lapsepõlvest peale ja Eesti Ornitoloogide Ühingus juba tuntud nimi. Korraldajatel on hea meel teada, et tema eestvedamisel on ka järvalastel võimalus Türi metsas pesitsevate lindude eluga lähemalt tutvuda.