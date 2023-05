Aastase inflatsiooni aeglustumine jätkub

Kuuline hinnatõus oli viimase aja suurim energia toetusmeetmete lõppemise tõttu. Möödunud aasta oktoobrist kuni märtsini kehtinud meetmed olid suunatud energiakriisi mõjude pehmendamiseks, võimaldades majapidamistel kulutuste suurenemist elektrile, gaasile ja kaugküttele mõnevõrra leevendada. Sealjuures on gaasi börsihinnad Euroopas sel aastal kiirelt alanenud ning on paaril viimasel kuul ka madalam toetusmeetmetega kehtestatud hinnalaest. Meetmete lõppemine avaldus statistikas suuremal määral elektri hinnas, mis kallines selle põhjal kuuga pea 28 protsenti. Kuigi nii elektri, mootorikütuse, gaasi ning küttepuidu hinnad on mullusügisesest tipust alla tulnud, siis energiahinnad on kokkuvõttes hinnatud kümnendiku kõrgemaks kui aasta tagasi.