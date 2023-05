Automüüja: Kasutatud sõiduki ostmiseks on sobiv aeg- valikut jagub ja hinnad on ausad

Milline olukord valitseb uute autode turul?

Amserv Paide esinduse juht Olev Põldme Foto: Taavi Bergmann

Uute autode turul on olukord jätkuvalt keeruline.

Seda ennekõike saadavuse osas, sest uute autode tarneajad on sõltuvalt mudelist 6-12 kuud.

On mõned mudelid, mida saame ka kohe kliendile pakkuda, aga paljud mudelid on siiski pika tarneajaga.

Autode hinnad on praegu pigem stabiilsed ja suurt hinnatõusu lähiajal ei paista.

Mis toimub kasutatud autode turul?

Kasutatud autode turul on näha stabiliseerumise märke, keskmisest kõrgemad müügihinnad, nagu oli vahepeal, on normaliseerunud. Uute autode tarneajad mõjutavad turgu positiivselt, tihtipeale otsustatakse soetada vähekasutatud auto, millega saab kohe esindusest välja sõita, selle asemel, et oodata mitu kuud uut autot. Üldiselt on sobiv aega endale kasutatud auto osta - valikut on piisavalt ja ka hinnad on ausad.

Mis täna klienti uue auto soetamisel kõige enam huvitab?

Klient vaatab ja võrdleb ennekõike mudelite saadavust ja siis müügihinda. Autode lisavarustus ja sõidumugavus on jätkuvalt tähtsad, aga ennekõike on määravaks saadavus - seal on inimesed valmis mugavuse arvelt kompromisse tegema.

Ei saa mainimata jätta, et kliendi ostuotsust mõjutab jätkuvalt eelkõige tema sissetulek ja ostujõud. Sinna juurde tuleb arvestada inflatsioon, mis omakorda mõjutab euribori kasvu. Kui inimestel kasvavad kulud ja väheneb ostujõud, siis see kindlasti peegeldub ka autoturul.

Automaksu kehtestamise plaan tekitas inimeste seas samuti küsimusi ja ebakindlust. Kuna hetkel puudub veel selge arusaam, kuidas, mis mahus ja mille alusel seda arvestatakse, siis inimeste ostuotsuseid see veel oluliselt ei mõjuta.

Kas inimeste huvi elektriautode vastu on kasvanud?