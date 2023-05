Korterelamu renoveerimine: kas, miks ja kuidas?

Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Jarek Kurnitski tõi SEB korteriühistu seminaril välja, et Eestis on renoveerimist vajavate majade hulk erakordselt suur. „Meil on kortermajades kokku umbes 31 miljonit ruutmeetrit elupinda ja sellest 22,9 miljonit ruutmeetrit on majades, mis on ehitatud eelmisel millenniumil. Need on aga majad, kus ei ole korralikku soojustust ja ventilatsiooni,“ ütles Kurnitski, tõdedes, et just seetõttu on hoonete renoveerimine hädavajalik. Tema sõnul on suurem osa alates 1960. aastatest ehitatud elamutest küll betoonist ja tugevad, võib isegi öelda, et pommi- ja maavärina kindlad, kuid osaliselt on konstruktsioonid siiski ajale jalgu jäänud ja võivad olla isegi ohtlikud. Ta lisas, et suuremaks probleemiks on siiski see, et toonased elamud on ehitatud loomuliku ventilatsiooniga ja soojustuseta, mis mõjutab märkimisväärselt sisekliimat ning ka küttekulusid.