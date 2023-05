NIB rahastab Eesti investeeringuid piiriülestesse aeronavigatsiooniteenustesse

"Viimased kaks aastat on olnud Lennuliiklusteenidusele keerulised. Selleks, et vastata klientide nõudlusele ja pakkuda aeronavigatsiooniteenuseid kõige tõhusamal, ohutumal ja jätkusuutlikumal viisil, vajame tulevikku suunatud kapitali ja arukaid investeeringuid,“ ütles Lennuliiklusteeninduse tegevjuht Ivar Värk.

Lennuliiklusteeninduse AS on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkuja Eestis, mille peakontor asub Tallinnas. Pakume ohutuid ja tõhusaid lennujuhtimisteenuseid koos lennuliikluse korraldamise konsultatsioonide ja koolitusteenustega. Lennuliiklusteeninduse AS tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ja ettevõtte ainuomanikuks on Eesti Vabariik.