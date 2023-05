Mudilaste karikasarja korraldaja Tiiu Väli ütles, et teebki sarja selle mõttega, et mõni laps tuleb just sinna oma elu esimesi starte tegema. "Kus nad siis veel harjutavad. See on hea võimalus kogeda väikest võistluspinget ja tähelepanu ning proovida suusatamist, jooksmist või rattasõitu rahulikus keskkonnas," lausus ta.