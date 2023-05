Lastekaitsepäeval toimuval tasuta perepäeval saab nii tantsu kui tralli

Paide Linnavalitsus ja üks selle allasutustest, Paide Muusika- ja Teatrimaja, on vägeva perepäeva korraldamisega vähemal või rohkem määral tegelenud juba aasta aega. Nimelt hakati selle aasta suurima lasteürituse peale mõtlema pärast 2022. aasta lastekaitsepäeva, et korraldajate tähelepanekud ja osavõtjatelt laekuv tagasiside meelest ei läheks. Kevade alguses pandi ühiselt esimesed plaanid paberile ning hakati koostööpartnereid otsima.

"Mul on väga hea meel, et sel aastal teeme koostööd enam kui 20 valdavalt kohaliku asutusega," leiab Paide Linnavalitsuse abilinnapea Piret Moora, kelle õlgadel on muuhulgas linna haridus-, noorsootöö- ja kultuurivaldkonna eestvedamine. Tasuta perepäeva peakorraldaja, linnavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist Anu Puusepp rääkis, et kevadel kutsuti ühise laua taha linna allasutuste, kohalike spordiklubide ja mittetulundusühingute ning Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse piirkondlikud esindajad. "Ühise arutelu käigus pandi paika, et kogu Lembitu pargis toimuv saab olema tasuta," sõnas Puusepp. "Nii ei pea sel õhtupoolikul ükski lapsevanem ega laps raha pärast muretsema. Lisaks otsustasime ühiselt eelmise aasta tagasisidest tulenevalt pikendada ürituse toimumisaega ühe tunni võrra."