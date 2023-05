Töötuse langustrend on pidurdunud, üha enam inimesi töötab osaajaga

Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul on töötuse senine langustrend pidurdunud. „Tänavu esimeses kvartalis oli töötuid 39 100. Seda on 500 võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid 300 inimese võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Kõige enam, 2900 inimese võrra, on võrreldes mullu sama ajaga vähenenud 12 kuud või kauem tööta olnute arv, samas kui alla kuue kuu töötute arv on suurenenud 3300 võrra,“ ütles Vassiljeva.