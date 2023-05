Järvamaa ettevõtlike naiste õppereis Põltsamaale tõi inimesed taas kokku

Esimesena mindi imetlema Põltsamaa Lossihoovis tegutseva Katré brändi asutaja Katre Arula loomingut. Katré on tunnustatud, maailmatasemel rõivadisainer, kes viljeleb taaskasutust. Katré loomingut on kantud nii presidendi vastuvõttudel kui Tallinn Fashion Week raames toimuval moeshowdel.

Peale imelise Katre Arula disaini imetlemist, said Järvamaa naised nautida maitsvat õhtusööki Carl Schmidti majas, kus on toimunud värskelt põlvkondade vahetus ning Ülle Saksniidu eduka toitlustus – ning majutusettevõtet on värskelt juhtima asunud nende tütar, Liis Päivil. Millised väljakutsed ja rõõmud on selle protsessiga kaasnenud, rääkis Liis naistele kolmekäigulise õhtusöögi kõrvale.