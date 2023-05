Malevlaste avaldusi laekus rohkem kui oodati

Kahjuks jäävad välja need noored, kes on nooremad kui 13 eluaastat, need kelle elukoht ei ole Järva vallas ning need kellel ei ole 16. juuniks koolikohustus täidetud ja peavad endiselt oma õppetöödega toimetama. Viimastele noortele tuletan meelde, et õppimiseks on olnud terve talv ja õpite vaid endale, mitte õpetajale, vanematele või maleva jaoks.