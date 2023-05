Kalle Kroon: Järvamaa muuseumi häving

Indrek Kuuse valmistatud maketi põhiväärtus on see, et esimest korda näidatakse Paide kindlust 1557. aasta seisuga. Sellisena, nagu see võis välja näha siis, kui see oli laagerkastelli tüüpi kindlus, milles olid ette nähtud ka laagriplatsid palgalisele sõjaväele.