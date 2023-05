Pipi-Liis Siemann: mis teil seal riigikogus toimub?

Olen tekkinud tööseisakut sisustanud küll kohtumistega huvigruppidega, tööga põhiseaduskomisjonis ning eelnõude ja materjalide läbitöötamisega, kuid selgelt olen ka mina nagu kõik inimesed häiritud vastutustundetust ja sobimatust olukorrast, mille EKREIKE on parlamendis tekitanud. Töötunnid ja aeg, mida lihtsalt raisatakse, on kahetsusväärselt mahukad.

Riigikogus on tekkinud olukord, kus väike hulk inimesi räägib volitusteta kogu rahva nimel ja arvab täpselt teadvat, mis on «rahva tahe». Mõni usub ka seda, et parlamendi enamus on valitud ebaseaduslikult ja osa inimesi lausa teab, et maakera on lapik.